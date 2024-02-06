Gece süt içmenin fazileti... Miraç Kandili’nde süte okunacak dualar, sureler, ayetler! Miraç Kandili’nde neden süt içilir, dağıtılır?

Miraç Kandili , İslam dünyasında büyük bir coşku ve ibadetle karşılanan mübarek bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği, Peygamberimizin miraca çıkarıldığı anı simgeler. Miraç Gecesi'nde yapılan ibadetler arasında yer alan süt içme geleneği, özel bir anlam taşır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR VE DAĞITILIR?

6 Şubat Salı günü Miraç Kandili idrak ediliyor. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç gecesi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna çıktığı gün olarak kabul ediliyor. Bu önemli günün gecesinde süt içmekle ilgili de bazı rivayetler bulunuyor.

Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan birisinde Cebrail (a.s)'ın Hz. Muhammed (SAV)'e biri süt, diğeri şarap olmak üzere iki kap içecek verdiği ve peygamberimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Peygamber efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı seçtin." dediği buyurulmaktadır.

Sütün tercih edilmesi de İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.