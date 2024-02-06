8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, bu hafta mı? Genel af çıkacak mı? 8. yargı paketi içeriği ve maddeleri 2024!

Pakette temyiz süreleriyle ilgili de önemli bir değişiklik söz konusu. Tüm temyiz sürelerine 2 hafta olarak standart getirilecek. Yargı paketi ile Anayasa Mahkemesi'ne makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular için özel bir komisyon geliyor. Haksız tutuklamalardan dolayı oluşan maddi-manevi hak kaybı için başvurular söz konusu tazminat komisyonuna gönderilecek. Komisyon kararını 3 ay içinde açıklayacak.

Çıkan karar mahkemeye tevdi edilecek. Böylece Anayasa Mahkemesi'ndeki 70 bin dosya seri şekilde sonuçlandırılmış olacak. Meclis Genel Kurulu'nda da enerji paketi ele alınacak. İhtiyaç fazlası doğal gazın sıvılaştırılıp depolanabilmesi ve satışı için mevzuat eksikliği giderilecek. içme ve kullanma suyu haricindeki baraj, göl ve göletlerde güneş ile rüzgar enerji sistemlerinin kurulmasına izin verilecek.

Deprem gibi doğal afetlerde acil enerjiye ulaşmaya imkan sağlayacak düzenlemeler de yasada yer alıyor. Bu konuda enerji piyasası kuruluna yetki veriliyor. Asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla Meclis salı günü çalışmayacak. Milletvekilleri deprem bölgesinde olacak.