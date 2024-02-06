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8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, bu hafta mı? Genel af çıkacak mı? 8. yargı paketi içeriği ve maddeleri 2024!

Güncel haberlere göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu açıklamalarla 8. Yargı Paketi, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bakan Tunç'un ifadelerine göre, bu kanun teklifi, hükümlüler ve aileleri tarafından yoğun bir ilgiyle izleniyor. Peki, 8. yargı maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:55 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:55
8. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, bu hafta mı? Genel af çıkacak mı? 8. yargı paketi içeriği ve maddeleri 2024!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelecek haftaki gündeminde kritik konular ön plana çıkacak. 8. Yargı Paketi, hafta içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bu paket, adalet sistemine getirilecek yenilikleri içererek daha etkin ve adil bir hukuk sistemi hedefliyor. Peki, 8. yargı maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

Meclis'te önümüzdeki haftanın gündemi enerji alanında önemli değişiklikler içeren yasa teklifi ile 8. Yargı Paketi olacak.

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

70 maddeden oluşan 8. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.

Pakette milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor.

Bunların başında da cezasızlık algısının ortadan kaldırılması var.

Pakette temyiz süreleriyle ilgili de önemli bir değişiklik söz konusu.

Tüm temyiz sürelerine 2 hafta olarak standart getirilecek.

Yargı paketi ile Anayasa Mahkemesi'ne makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular için özel bir komisyon geliyor.

Haksız tutuklamalardan dolayı oluşan maddi-manevi hak kaybı için başvurular söz konusu tazminat komisyonuna gönderilecek. Komisyon kararını 3 ay içinde açıklayacak.

Çıkan karar mahkemeye tevdi edilecek. Böylece Anayasa Mahkemesi'ndeki 70 bin dosya seri şekilde sonuçlandırılmış olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda da enerji paketi ele alınacak. İhtiyaç fazlası doğal gazın sıvılaştırılıp depolanabilmesi ve satışı için mevzuat eksikliği giderilecek. içme ve kullanma suyu haricindeki baraj, göl ve göletlerde güneş ile rüzgar enerji sistemlerinin kurulmasına izin verilecek.

Deprem gibi doğal afetlerde acil enerjiye ulaşmaya imkan sağlayacak düzenlemeler de yasada yer alıyor. Bu konuda enerji piyasası kuruluna yetki veriliyor.

Asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla Meclis salı günü çalışmayacak. Milletvekilleri deprem bölgesinde olacak.

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