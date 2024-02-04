Aydın’da kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı! Yaşlı kadından taksi şoförüne iğrenç sözler: Senin gibileri arkadan vuruyorlar

Geçtiğimiz günlerde İzmir Gaziemir'deki taksici Oğuz Erge cinayeti büyük bir infiale neden olmuştu. 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge üşümesin diye taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

ARKA KOLTUKTAN TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysal arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.