Aydın’da kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı! Yaşlı kadından taksi şoförüne iğrenç sözler: Senin gibileri arkadan vuruyorlar

Geçtiğimiz günlerde İzmir Gaziemir'deki taksici Oğuz Erge cinayeti büyük bir infiale neden olmuştu. 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge üşümesin diye taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.
ARKA KOLTUKTAN TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysal arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.
TAKSİCİ OĞUZ ERGE KURTARILAMADI
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AYDIN'DA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Büyük bir üzüntüye neden olan olay sonrası Aydın'daki görüntüler büyük tepkilere neden oldu. Taksicinin kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı kadının ağza alınmayacak küfürler ederek, "Senin gibileri arkadan vuruyorlar, vursunlar" dediği görüldü.