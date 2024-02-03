Marmara bölgesi sürpriz bir hava değişikliğiyle karşı karşıya! Şubat ayının ilk 10 günü için uyarı verildi. Afrika'dan giriş yaptı. İstanbul, Adana, Antalya, İzmir illeri için özellikle uyarı verildi. İşte il il hava durumu raporu...

İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerde çarşamba günü beklenen 20 dereceye varan sıcaklık, normal kış günlerinin üzerine çıkarak şaşkınlık yaratıyor.

Bu sıcaklık atışı, ağaçların zamansız çiçek açmasına, canlıların bahar gelmiş gibi davranmasına sebep oluyor.

Özellikle kuzey bölgelerinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgası yerine, güney bölgelerde daha sıcak bir atmosfer hakim olacak gibi görünüyor.