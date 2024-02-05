Bu canlıyı gören şok geçiriyor! 300 tane dişiyle kanla besleniyor! Uzmanlar uyardı

Bilim dünyası, sürekli yeni canlı türlerinin keşfiyle meşgulken, son olarak belirli bir ülkeden gelen haberler tüm dünyada endişe yarattı. İnsanlık tarihinde ilk kez karşılaşılan bir deniz canlısı, benzersiz ve tehlikeli özellikleriyle gündeme oturdu.

Ne Tür Bir Canlı? 300 keskin dişi bulunan bu deniz canlısı, insan derisini jilet gibi kesme kapasitesine sahip. Dişlerini avını etkisiz hale getirmek için kullanan bu yaratık, aynı zamanda insan kanıyla besleniyor. Fırfırlı köpekbalığı (Chlamydoselachus anguineus), denizlerde yaşayan ve oldukça nadir görülen bir köpekbalığı türüdür. Adını, vücudunun yanlarında bulunan ve fırfır gibi görünen yüzgeçlerinden alır. Bu köpekbalıkları, özellikle derin sularda yaşarlar ve çok eski bir türe ait oldukları için "yaşayan fosiller" olarak da adlandırılırlar.