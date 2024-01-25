Şapka, bere, kızak, eldivenlerinizi hazırlayın lapa lapa kar yağacak! ⛄ 36 il listede aniden bastıracak kar kabus gibi vuracak

1 Türkiye genelinde kar yağışlarının etkisini arttıracağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı, hafta sonu için birçok ilde kara kışın hakim olacağı beklentisini güçlendirdi. Ocak ayı itibariyle ülke genelinde hissedilen soğukların ardından, hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava kütlesinin etkisiyle kar yağışlarının yaygın olarak görülmesi bekleniyor.

2 36 İLE UYARI GELDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.