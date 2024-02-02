İnsanlık ölmüş! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

İzmir'de evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge (44), soğuk havada yolda kalmasın diye kapüşon ve cerrahi maske takan D.A.'yı aracına aldı. D.A, "Bazı insanlara güvenmiyoruz" diye şoföre nasihat verdi.
İzmir'de evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge (44), soğuk havada yolda kalmasın diye kapüşon ve cerrahi maske takan D.A.'yı aracına aldı. D.A, "Bazı insanlara güvenmiyoruz" diye şoföre nasihat verdi.
Daha sonra da taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında arka koltuktan tabancayla Oğuz Erge'ye 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Erge, hastanede hayatını kaybetti. Polis, 110 saatlik görüntüyü inceleyerek zanlıyı Buca'da yakaladı.