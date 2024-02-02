;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İnsanlık ölmüş! İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

'Soğukta üşümesin' diye taksisine aldı. Ancak 3 kuruşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
İnsanlık ölmüş! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

İzmir'de evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge (44), soğuk havada yolda kalmasın diye kapüşon ve cerrahi maske takan D.A.'yı aracına aldı. D.A, "Bazı insanlara güvenmiyoruz" diye şoföre nasihat verdi.

Daha sonra da taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında arka koltuktan tabancayla Oğuz Erge'ye 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Erge, hastanede hayatını kaybetti. Polis, 110 saatlik görüntüyü inceleyerek zanlıyı Buca'da yakaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA