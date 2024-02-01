Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Mahkeme Can Paksoy hakkında zorla getirme kararı aldı

MADALYALARIN SULTAN'I AFYONLU Sultan Sivrihisarlı'nın bileğini kimse bükemedi. Sultan, bilek güreşinde Türkiye, Avrupa ve dünya birincilikleri aldı. Toplam 48 madalya kazandı. Sivrihisarlı "Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda rakip tanımamaya devam edeceğim. Kendime güveniyorum. Bu konuda iddialı ve güçlüyüm. Bütün madalyalara talibim. Motivasyonum yüksek" diye konuştu.

SPOR 'CANSU'YU OLDU Diyarbakır Bağlar'daki yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra çıkarılan 26 yaşındaki milli güreşçi Cansu Yılmaz, sporla hayata tutunmayı başardı. Kilis'e dönen Yılmaz, "Her gün o yıkılan binanın önünden geçerken çığlıkları duyuyordum. Sporla hayata yeniden tutundum. Yaz tatilinde ise, yüzme eğitimi verdim. Halen depremin psikolojisini atlatamadım. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olup sporcular yetiştirmek" diyerek geleceğe umutla baktığını anlattı.

145 MİLYON DEVRETTİ 6+joker bilen çıkmayınca 145 milyon 457 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 65 bin 286'şar, 4 bilenler 5 bin 485'er, 3 bilenler 369'ar, 2 bilenler 37'şer lira alacak.





BiR KiŞiYE 1.2 MiLYON

5+1 bilen bir kişi, bir milyon 237 bin lira kazandı. 5 bilenler 15 bin 170'er, 4+1 bilenler bin 354'er, 4 bilenler 117'şer, 3+1 bilenler 61'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak

NEŞTER YARASI

Çanakkale'de safra yolu kanseri tedavisi gören bir hastadan "bıçak parası" alırken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Doç. Dr. Ş.T. tutuklandı. Yapılan incelemede doktorun elden ödeme yapan birçok hastanın üniversiteye olan borcunu sistemden sildirdiği ve borçsuzdur evrakıyla taburcu ettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar zanlının girdiği tüm ameliyatları mercek altına aldı.

CANAVARA MÜEBBET

Kayserİ Pınarbaşı'nda yaşayan Ayşe Bülbül, 3 haftalık kızı Melek'i suratına yastık basarak boğup hayattan kopardı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada ağladığı için öldürdüğünü itiraf etti, ancak dün görülen son duruşmadaki ifadesinde yaptıklarını yalanladı. Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

O CANİ KENDİNİ ASTI

İzmir Karabağlar'da Suriyeli Levent Macu (30), demir kapının camını kırarak zorla girdiği evde Behiye E'yi (12) bıçakla katledip, annesi Suzan E.'yi (34) de ağır yaraladı. Önceki gün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak canına kıydı.

SIRA 'DİŞ'İ KATİL

Aydın Söke'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), 1.5 ay önce çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Ancak bir daha da kendisinden haber alınamadı. 2 hafta önce boş bir arazide bulunan çuval içerisindeki cesedin Akalın'a ait olduğu anlaşıldı. Katil zanlısının diş hekimi Alper Ö. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı, kendisine ait bir arazide tartıştığı Akalın'ın balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında onu öldürdüğü anlattı.