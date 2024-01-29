Bebeğini 15 saniye görebildi! Hamilelik süresince sağlıklı olan bebekleri, doğumun ardından hayatını kaybetti

650 BİN KONUT DÖNÜŞECEK Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, aHaber'de çarpıcı mesajlar verdi: Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız. İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak.

ABD ÜSSÜNE BOMBA Ürdün 'de bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne drone ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker ise yaralandı. ABD Başkanı Biden, "Saldırı Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınındaki insansız hava aracıyla yapıldı. Saldırıyı İran destekli radikal gruplar gerçekleştirdi. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi. ABD basını İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

BARIŞ YOLU! Antalya 'da bitkin halde bulunduktan sonra tedaviye alınan ve ardından uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan 'Lara Barış' isimli deniz kaplumbağası 1,5 yılda 4 bin kilometre yol kat etti. Akdeniz 'i gezen 'Lara Barış'tan en son Mısır'da sinyal alındığı belirtildi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska: "Bu çalışma kaplumbağaların uluslararası işbirliği ile korunması gerektiğini ortaya çıkardı" dedi.

KORKUNÇ TABLO

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne gelen iki kadın aktivist, Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı. Üzerlerinde, "Gıda sorumluluğu" yazan beyaz tişört giyen kadınlar, daha sonra slogan attı. Eserin önünde duran eylemciler "tarım sistemimiz hasta" diyerek "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep ettiklerini anlattı. Eserin zarar görmediği açıklandı.

KOCAYA SOĞUK DUŞ!

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı. 19. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.Y., kocası hakkındaki iddiaları şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. 500 bin lira tazminata hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2. Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

NUMBER VAN BAKIM

Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi olan Van kedileri, çiftleşme öncesi özel bakıma alındı. 2023'te toplamda 145 yavrunun dünyaya geldiği merkezde, 2024 yılı için de çiftleştirme hazırlıkları başladı. Özel olarak bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılan Van kedileri inci kefali ile beslenip, çiftleşme dönemine hazırlanıyor.

EGE YAŞAM'ALİ'

Konya'da Ali Ege'nin 20 günlükken SMA hastası olduğu anlaşıldı. Emekli astsubay dede Hüseyin Onat "30 yıl boyunca vatanımı korumak için mücadele ettim. Şimdi de torunumu kurtarmak için mücadele ediyorum" dedi. Yardım çağrısı yaptı. Türk halkı, kampanyaya destek verince, para toplandı. Çocuk, en güzel doğum günü hediyesini aldı. Tedavi için Almanya'ya gitme hazırlıkları yapıldı. (TOLGA YANIK)

HATİCE'NİN ÖLÜMÜNE 3 MÜEBBET

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Hatice Haci (31), 14 ay önce kucağındaki bebeğiyle yürürken silahlı saldırıya uğradı. Aile meclisi kararıyla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan; biri tetiği çeken üç kardeş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, azmettiricilikle suçlanan baba, anne ve yengelerin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

SON 'DERE'CE ACI

Düzce'nin Yörük Köyü'nde yaşayan bir vatandaş, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark etti. Jandarmaya haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Cesedin, Şeyda Altaş'a ait olduğu tespit edildi. Altaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HALA CİNAYETİ

Eskişehir Odunpazarı'nda yaşayan Süleyha Yılmaztürk (23), evde halası Naciye Yılmaztürk (63) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olay sırasında halasını bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DÜŞÜK KABUSU

İstanbul'da yabancı uyruklu genç kadın D.T, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İ.S'den hamile kaldı. Bebeği istemeyen adam, aldırması için kadına baskı ve psikolojik şiddet uyguladı. EFT yoluyla 3-5 lira gibi küçük meblağlar göndererek açıklama kısmına tehdit, hakaret ve sinkaflı ifadeler içeren mesajlar yazdı. Bu baskıya dayanamayan D.T, düşük yaptı. Sevgilisi hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, soruşturma başlattı.

ANNE ÇABUK AŞAĞI IN!

İzmir'de Serdar Karamus (31), 1 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Gözde'ye (29) parkta tabancayla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan kadın, kurtarılamadı. Anne Gülhan Madi (54), olayın kızıyla telefonla konuştukları sırada yaşandığını anlattı. "Evladımın son sözü 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' oldu" dedi.