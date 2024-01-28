Gece saatlerinde buzlanmaya dikkat | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Yetkililerden kritik uyarı





BİR UYARI DA BAKAN ÖZHASEKİ'DEN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı. Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.





DENİZLERDE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da da yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacak fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, salı günü 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de de bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinde güney, gece saatlerinde kuzeyde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.



AKOM DA UYARDI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek. Yağışların 15.00'ten itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibarıyla da il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava şartlarının 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.





PAZARTESİ