HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kod! Üsküdar ve Kadıköy’de dolu! Kartal’da kar! Yetkililerden peş peşe kritik uyarılar...

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

BİR UYARI DA BAKAN ÖZHASEKİ'DEN Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.