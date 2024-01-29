HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kod! Üsküdar ve Kadıköy’de dolu! Kartal’da kar! Yetkililerden peş peşe kritik uyarılar...

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Niğde hariç) aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Kars ve Ardahan hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.