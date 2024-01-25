Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! 8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ünlü televizyon sunucusu ve fitness ikonu Ebru Şallı, sadece güzelliği ve fit vücuduyla değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Ebru Şallı'nın ne yediğini, nasıl formda kaldığını merak ediyor. İşte Ebru Şallı'nın uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifi...
YABANMERSİNLİ ÇİLEKLİ YULAF TARİFİ
Malzemeler:
3 kaşık glutensiz yulaf 🌾
Biraz sıcak su ☕
1 tatlı kaşığı keten tohumu 🌰
1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı 🍯
Biraz çilek ve yabanmersini 🍓
4-5 adet ceviz 🥜
Yapılışı:
3 kaşık yulafı biraz sıcak suyla ıslatın ve ardından buzdolabında soğumasını bekleyin. ❄️
Çilek ve yabanmersinini rondodan geçirerek püre haline getirin. 🔄