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Ebru Şallı'nın zayıflık sırrı! 8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ebru Şallı'nın hayranları, ünlü sunucunun formda kalma sırlarını ve güzellik yöntemlerini merak ediyorlar. Şallı, uzun süre tokluk sağlayan ve aynı zamanda sağlıklı olan yulaflı diyet tarifini hayranlarıyla paylaştı. Bu lezzetli tarif, hem tokluk hissi sağlıyor hem de vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılıyor. Ebru Şallı'nın paylaştığı bu yulaflı diyet tarifi, hem sağlıklı beslenmek hem de uzun süre tok kalmak isteyenler için ideal. Tarif, doğal malzemelerle hazırlanıyor ve vücudu gerekli besinlerle destekliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra lezzetli bir alternatif sunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 08:59 Güncelleme 25 Ocak 2024, 08:59
Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! 8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ünlü televizyon sunucusu ve fitness ikonu Ebru Şallı, sadece güzelliği ve fit vücuduyla değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Ebru Şallı'nın ne yediğini, nasıl formda kaldığını merak ediyor. İşte Ebru Şallı'nın uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifi...

YABANMERSİNLİ ÇİLEKLİ YULAF TARİFİ

Malzemeler:

3 kaşık glutensiz yulaf 🌾
Biraz sıcak su ☕
1 tatlı kaşığı keten tohumu 🌰
1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı 🍯
Biraz çilek ve yabanmersini 🍓
4-5 adet ceviz 🥜

Yapılışı:

3 kaşık yulafı biraz sıcak suyla ıslatın ve ardından buzdolabında soğumasını bekleyin. ❄️

Çilek ve yabanmersinini rondodan geçirerek püre haline getirin. 🔄

Püre haline geldiğinde içine 1 ya da 2 tatlı kaşığı lavanta balı ekleyerek tatlandırın. 🍯

Soğuyan yulafla birlikte çilekli karışımı karıştırın. 4-5 adet cevizi ekleyin. 🥄

Son olarak, 1 tatlı kaşığı keten tohumunu ekleyip hepsini kaşıkla karıştırarak servis kâsesine alın. 🍽️

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