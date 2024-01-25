Ebru Şallı’nın zayıflık sırrı! 8 saat tok tutan kahvaltı tarifi! Kilo korkusu olanlara pratik çözüm

Ünlü televizyon sunucusu ve fitness ikonu Ebru Şallı, sadece güzelliği ve fit vücuduyla değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Birçok hayranı, Ebru Şallı'nın ne yediğini, nasıl formda kaldığını merak ediyor. İşte Ebru Şallı'nın uzun süre tok tutan yulaflı diyet tarifi...