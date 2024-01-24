Depremden etkilenen Doğanyol küllerinden doğdu! Görenler gözlerine inanamıyor

Yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı. Köylerdeki evlerin de yenilendiği Doğanyol, yeni hali ile görenleri hayran bırakıyor.

Depremden 4 sene sonra dron ile görüntülenen ilçe merkezi, iki katlı yöresel mimariye uygun evleri ile adeta bir tatil köyünü andırıyor.

Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan göç alan Doğanyol'daki konutlar 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden de etkilenmedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN