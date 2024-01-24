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Depremden etkilenen Doğanyol küllerinden doğdu! Görenler gözlerine inanamıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya’nın Doğanyol ilçesinin şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor. Adeta sil baştan yenilenen Doğanyol, TOKİ konutları ile güvenli bir ilçe haline geldi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 22:08 Güncelleme 24 Ocak 2024, 22:33
Depremden etkilenen Doğanyol küllerinden doğdu! Görenler gözlerine inanamıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin öldüğü Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Depremin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Doğanyol'da yeni konutlar için zaman kaybetmeden çalışmalara başlanıldı.

Eski evlerin çoğunlukta olduğu ilçe merkezinde hasarlı evlerin yıkılması ile TOKİ hemen çalışmalara başladı.

Yaklaşık 1 yıl içinde ortaya yeni bir ilçe merkezi çıktı. Köylerdeki evlerin de yenilendiği Doğanyol, yeni hali ile görenleri hayran bırakıyor.

Depremden 4 sene sonra dron ile görüntülenen ilçe merkezi, iki katlı yöresel mimariye uygun evleri ile adeta bir tatil köyünü andırıyor.

Yeni camiler, okullar, hastaneler ve yolları ile de dışarıdan göç alan Doğanyol'daki konutlar 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden de etkilenmedi.

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