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Meğer o kişiler köpek burcuymuş! Çin burcunuza göre geleceğiniz! 1972, 1985, 1990, 2000 doğumlular bu sene...

Dünya genelinde milyonlarca insan, Çin astrolojisinin zengin ve etkileyici dünyasına ilgi gösteriyor. Özellikle 1972, 1985, 1990 ve 2000 yıllarında doğanlar için 2024 yılı, Çin astrolojisine göre büyük bir önem taşıyor. Doğum yılınıza dayanarak Çin burcunuzu ve onun özelliklerini öğrenmek mümkün. İşte Çin takvimine göre hangi burca ait olduğunuz ve bu burçların karakteristik özellikleri:

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 25 Ocak 2024, 09:03
Meğer o kişiler köpek burcuymuş! Çin burcunuza göre geleceğiniz! 1972, 1985, 1990, 2000 doğumlular bu sene...

Çin astrolojisi, her yılın farklı enerjilerle dolu olduğuna inanır ve burçlar aracılığıyla geleceği yorumlar. İşte 2024 yılında Çin burçlarına göre beklenen gelişmeler...

1. FARE BURCU (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912):

Akıllı, uyumlu, pratik zekalı, çekici, sanatsal, girişken. Ünlü Fare Burcu temsilcileri arasında Katy Perry (1984) ve Eminem (1972) bulunuyor.

2. ÖKÜZ BURCU (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913):

Sadık, güvenilir, titiz, güçlü, makul, kararlı. Öküz Burcu'nu temsil eden isimler arasında Cem Yılmaz (1973) ve Barack Obama (1961) yer alıyor.

3. KAPLAN BURCU (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914):

Hırslı, cesur, iddialı, lider, özgüvenli, karizmatik. Kaplan Burcu'ndan olan ünlüler arasında Leonardo DiCaprio (1974) ve Bill Murray (1950) bulunuyor.

4. TAVŞAN BURCU (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915):

Güvenilir, empatik, mütevazı, diplomatik, samimi, girişken, sevecen. Angelina Jolie (1975), Ozan Güven (1975), Mehmet Günsür (1975) gibi isimler Tavşan Burcu'nu temsil ediyor.

5. EJDERHA BURCU (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916):

Şanslı, rahatına düşkün, yaratıcı, sanatsal, spiritüel, karizmatik. Benedict Cumberbatch (1976) ve Keanu Reeves (1964) gibi ünlüler Ejderha Burcu'nu temsil ediyor.

6. YILAN BURCU (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917):

Felsefi düşünceye yatkın, düzenli, akıllı, sezgisel, zarif, özenli, kararlı. Taylor Swift (1989) ve Başak Parlak (1989) gibi isimler Yılan Burcu'nu temsil ediyor.

7. AT BURCU (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918):

Uyumlu, sadık, cesur, hırslı, zeki, maceracı, güçlü. Şeyma Subaşı (1990), Jennifer Lawrence (1990), Emma Watson (1990) gibi ünlüler At Burcu'nu temsil ediyor.

8. KOYUN BURCU (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919):

Zevkli, kurnaz, sıcak, şık, sevimli, sezgisel, hassas, sakin. Serenay Sarıkaya (1991), Kristen Stewart (1991), Chris Pratt (1979), Bill Gates (1955) gibi isimler Koyun Burcu'nu temsil ediyor.

9. MAYMUN BURCU (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920):

Pratik zekalı, büyüleyici, şanslı, uyumlu, parlak, çok yönlü, canlı, akıllı. Kim Kardashian (1980), Hugh Jackman (1968), George Lucas (1944) gibi isimler Maymun Burcu'nu temsil ediyor.

10. HOROZ BURCU (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921):

Dürüst, enerjik, akıllı, gösterişli, rahat, farklı, kendinden emin. Büşra Develi (1993), Beyonce (1981), Jack Black (1969) gibi ünlüler Horoz Burcu'nu temsil ediyor.

11. KÖPEK BURCU (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922):

Sadık, hoşsohbet, cesur, gayretli, istikrarlı, canlı, uyumlu, akıllı. Ajda Pekkan (1946), Matt Damon (1970), Michael Jackson (1958) gibi ünlüler Köpek Burcu'nu temsil ediyor.

12. DOMUZ BURCU (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923):

Saygın, hayırsever, kararlı, iyimser, samimi, girişken. Gigi Hadid (1995), Kendall Jenner (1995) gibi ünlüler Domuz Burcu'nu temsil ediyor.

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