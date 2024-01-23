8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Türk kızı Yasemin Gündoğan parayı milyon dolarlık saatlerle aklamış

Almanya 'da 8 milyon euro vurgun yaparak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan için çember giderek daraldı. Yasemin Gündoğan ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yakalandı.

BİLİNÇLİ OLARAK SİLMEDİ

Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı. Tanınmamak için sosyal medya hesaplarından tüm fotoğraflarını kaldıran Gündoğan, 5 yıl önce çektirdiği bir kaç fotoğrafı bilinçli olarak silmedi.