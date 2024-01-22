Film gibi operasyon: Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı! İşte o görüntüler

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat helikopterle kurtarıldı.
40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİ SÜRÜKLENDİ
Olay bu sabah Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki mürettebat helikopterle kurtarıldı.
40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİ SÜRÜKLENDİ
Olay bu sabah Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi.
7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.
SAHİL GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ
Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.
FİLM GİBİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı.
Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"MV Sicilia isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. "Acil Durum" sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle"