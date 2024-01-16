Almanya’daki 8 milyon euroluk vurgunda yeni detaylar! Türk kızı Yasemin Gündoğan’ın izine rastlandı



Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yakın çevresi de mercek altına alındı. Tufan'ın birçok kez Yasemin Gündoğan'ın Türkiye'de yaşayan kuzeni Hakan G., Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Ted kod adlı Erkmen P. ile iletişime geçtiğini belirledi.



Dedektifler, IP adresi üzerinden yaptıkları sorgulamada Yasemin Gündoğan'ın e-mail adresine Marmaris'te Barbaros Caddesi Yat limanı bölgesindeki iki kafeden 3 kez giriş yaptığını tespit etti. İşetmelerden birinin Yiğit Tufan'ın bağlantıda olduğu Serkan R.'ye ait olduğu ortaya çıktı.



TEKNEDEN SİNYAL VERDİ

Gündoğan'ın cep telefonu ise Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta lüks bir yattan sinyal verdi. Gündoğan'ın yatta kaldığı ve uzun bir süredir karaya ayak basmadığı, çoğunlukla iletişimi yatta görev yapan Afgan uyruklu çalışanların telefonundan yaptığı belirlendi.

Dedektiflerin elde ettiği bilgiler doğrultusunda sigorta şirketinin avukatları, Marmaris'te otel sahibi Serkan R. ve Erkmen P. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





OTOMOBİLİNE ARKADAN ÇARPTILAR

Dedektifler, Ted kod adlı Erkmen P. ile ilgili de ilginç detaylara ulaştı.