Türk profesörden kanser tedavisinde önemli buluş! Dünyanın en önemli bilim dergilerine konu oldu

YORGUN ALMAN

Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetine acil tedbir çağrıları yapıldı. Ülkede ekonominin küçülmesi ise 'Avrupa'nın hasta adamı' tartışmalarını başlattı. Bunun üzerine Almanya Maliye Bakanı Christian Linder, "Almanya hasta adam değil. Almanya uykusuz bir gece sonrasındaki yorgun bir adam. ekonomik açıdan başarılı olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

FİLM DEĞİL GERÇEK!

İngiltere'de yaşayan Y.K, boşandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Yapımcı C.A, film çekeceğini söyleyerek kendisine ortaklık teklifi yaptı. Y.K., film için 1 milyonun üzerinde ödeme yaptı. Çeşitli bahanelerle çekimlerin sürekli ertelenmesinden şüphelenen kadın, şahsın borcu olduğunu ve icralık konumuna geldiğini öğrenin şok yaşadı. Filmin gişe hasılatından pay alacağı ümidiyle çıktığı yolda dolandırıldığını anladı. Soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU



'KOCAM DA KOCAM' DEDİ!

Konya'da O.K. (17) ile D.K. (17) görücü usulü ile tanıştı. Yaşları küçük olduğu için ailelerinin imzalı onayı ile geçen yıl 3 Ağustos'ta nikah kıyıldı. 3 gün 3 gece sürecek Balıkesir'deki düğün için hazırlıklara başlandı. Düğün günleri geldi çattı. Ancak ikili, henüz 2. günde kavgaya tutuştu. Konya'ya dönen D.K, zorla alıkonulduğunu söyleyerek O.K. ile ailesinden şikayetçi oldu. D.K, Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına döndü. "Her şey eskide kaldı. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi.



İNANILMAZ

İzmir'de B.İ. (20), tartıştığı babası C.İ.'yi (46) sırtından bıçaklayarak hayattan kopardı. Kaçan katil, yakalandı. Canavar evlat, "Babama 1 ay önce annemle tartıştığı için küstüm. Tartışınca bıçakladım" ifadesini kullandı.



TREN FACİASI

Almanya Koblenz'de harita mühendisi Taylan Bakuş (40), çalıştığı raylarda trenin altında kaldı. Hayata gözlerini kapadı. Polisi, soruşturma başlattı. Bakuş'un naaşı Tunceli'de toprağa verilecek.

YÜZDE YÜZ MUTLULUK

Antalya'da evlerindeki yangında yüzü yanan Uğur Acar'a, 21 Ocak 2012'de Ahmet Kaya'nın yüzü nakledildi. Operasyonu Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirdi. Acar "12 yıldır yeni yüzümle mutlu ve huzurluyum. Evlenmek istiyorum. Tek hayalim bir ailemin olması" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK

YENİ ŞOFÖR NEBAHAT: NAZLI BÜLBÜL

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, geçtiğimiz yıl yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretlerden şikayet etti. Taksici olmak istedi. Azmetti. Taksi şoförü oldu.

Bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yargılandı. Ancak birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra direksiyon sallayarak ekmeğini kazanmaya başladı. Aracına binenlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bülbül, zaman zaman wwaracında oluşan problemleri de kendisi giderdiğini anlattı. Ehliyeti aldıktan sonra uzun yıllar araç kullanmayı bile bilmeyen kadının azmi ve tutkusu diğer kadınlara da örnek oldu.



HEM ANA HEM BABA

Aksaray'da yaşayan Songül ile Şaban Serin çifti, gördükleri tedaviye rağmen çocuk sahibi olamadı. 5 yıl önce evlat hasretini dindirmek için yaşları 3 ile 13 arasında değişen 3 kardeşe evlerini açtı. Ancak Şaban Serin, 2 yıl önce hayata gözlerini kapadı. Songül Serin de çocuklarla yalnız kaldı. "Kardeşleri ayırmak istemedim ve 3 kardeşin koruyucu ailesi olduk. Allah'a şükür iyi ki de almışız, çok mutluyuz. Çok şükür bir aile gibi olduk. Eşimi kaybettiğimde çok boşluğa düştüm, iyi ki yavrularım yanımdaydı" ifadesini kullandı.

KİM BU YOLCUL'AIR'!

Afganistan'da jet düştü. Rusya, Athletic Group'a ait olduğunu öne sürdü! Ölen 6 kişi, meçhul...



ÇAKAL ORADA KAL!

Tarım Bakanı Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'albino çakal' görüldüğünü açıkladı.



PARAYI SAÇTILAR

İstanbul Esenyurt'ta 100 kilo kaçak saç ele geçirildi. Değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi.



KADERE BAK!

Denizli'de Ramazan Mermer, otomobil hakimiyetini kaybetti. Ağaca çarparak durabildi. Aracı bir anda alevler çevreledi! Dede Mermer, adını taşıyan 5 yaşındaki torunu Ramazan'la birlikte can verdi.



3 MİLYON TL'LİK ZİYAFET!

Ünlü restorancı Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranına gitti. Kasaya geçti. Bir masanın ödediği 3 milyon 277 bin TL'lik hesabı gösterdi. "Para gelir, gider" dedi.