Antalya ve Muğla’da kıyıya vuran 9 cansız beden! Cesetlerin sırrı ne? Kime ait? İşte tüm detaylar...

Antalyalılar 17 Ocak Çarşamba sabahı jandarma ve polise yapılan ceset ihbarıyla korku ve panik yaşandı.

İlk önce Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde sahile vuran cesedin kime ait olduğunun bulunması için hummalı bir çalışma başlatıldı. 20 Ocak'ta ise bu sefer yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi'nde yine cinsiyeti belirlenemeyen yeni bir ceset sahile vurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik kırmızı alarma geçerken, Serik, Manavgat ve Alanya sahillerini kapsayan 73 kilometrelik mesafede dört günde beş ceset daha bulundu. Yeni cesetlerin sahile vurmasının ardından arama faaliyetlerine hız verilirken, altıncı ceset Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi sahilde ortaya çıktı.