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Antalya ve Muğla'da kıyıya vuran 9 cansız beden! Cesetlerin sırrı ne? Kime ait? İşte tüm detaylar...

Son bir haftada Antalya’nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 8, Muğla’nın Köyceğiz’e bağlı Ekincik Koyu’nda 1, olmak üzere toplamda 9 ceset bulundu. Cansız bedenlerin üzerindeki kıyafetlerinden ve ayakkabılardan, ölenlerin umuda yolculukta boğulan mülteciler olduğu tahmin edilirken, Valilik, bu iddiaları güçlendirecek bir açıklamada bulundu. Açıklamada; 11 Aralık’ta Lübnan Suriye arasında 90 kişiyi taşıyan bir mülteci teknesiyle bağlantının kesildiği yer aldı. Son bir haftada görülen hava muhalefeti sebebiyle sessizce ölüp giden bu insanların trajedilerinin Antalya kıyılarına sürüklenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 14:51 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:53
Antalya ve Muğla’da kıyıya vuran 9 cansız beden! Cesetlerin sırrı ne? Kime ait? İşte tüm detaylar...

Antalyalılar 17 Ocak Çarşamba sabahı jandarma ve polise yapılan ceset ihbarıyla korku ve panik yaşandı.

İlk önce Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde sahile vuran cesedin kime ait olduğunun bulunması için hummalı bir çalışma başlatıldı. 20 Ocak'ta ise bu sefer yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi'nde yine cinsiyeti belirlenemeyen yeni bir ceset sahile vurdu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik kırmızı alarma geçerken, Serik, Manavgat ve Alanya sahillerini kapsayan 73 kilometrelik mesafede dört günde beş ceset daha bulundu. Yeni cesetlerin sahile vurmasının ardından arama faaliyetlerine hız verilirken, altıncı ceset Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi sahilde ortaya çıktı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Yetkililer, bu cesedin 14 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği aldı.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 8'e ulaştı



CESET SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin sahilinde dün de iki ceset daha bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi, savcı incelemesinin ardından cesetler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahile vuran ceset sayısının 8'e yükselmesiyle tüm Türkiye korku filmini aratmayan bu olayı anlatmaya başladı.

Antalya'da sahilde 2 ceset daha bulundu

Sosyal medyada komplo teorileri üretilirken, Antalya Valiliği, bir açıklamada bulundu.

Antalya Valiliği, yaptığı açıklamada; "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" sözlerine yer verdi.

Valilik açıklamanın devamında ise, "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" şeklinde ifadeler kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ALİ YERLİKAYA'DAN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere ilişkin açıklama

Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir."

Yerlikaya, sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, kolluk birimlerinin cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Bizim de aldığımız bilgi bu cesetlerin göçmenlere ait olduğu" dedi.

BAŞKA ÜLKE VE İLLERDE DE KIYIYA VURMUŞ CESETLER VAR
Antalya Valisi Hulusi Şahin, son duruma ilişkin Hürriyet'e bir açıklamada bulundu. Şahin, "Adli Tıp Kurumu'ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7'isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık" dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Edinilen bilgilere göre; hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olayla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs'la da bilgi paylaşımı yapılacak.

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YOKTU
Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz de "İlk cesetler bizim sahile vurdu." dedi.

Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan ise "Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 4 Ocak'tan beri kayıp olan Merve Şevval Elmas'ın babası Osman Elmas verdiği DNA sonucuna göre bulunan cesedin kızına ait olduğunu belirtti. DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, "Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse götüreceğiz" dedi. Merve'nin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

MUĞLA SAHİLİNDE BİR CESET DAHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu. Ekincik koyunda dün saat 02.00 sıralarında balık avlayan kişi, karaya vurmuş kadın cesediyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı, tek kolu olmadığı belirlenen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KKTC'DE DE SON 9 GÜNDE 2 CANSIZ BEDEN
Antalya sahillerine peşpeşe cesetlerin vurması ve Kıbrıs'a doğru yola çıkan mülteci teknesinin batmış olabileceği tahminleri, dikkatleri KKTC sahillerine çevirdi. Polis raporlarına göre, KKTC sahillerinde son dokuz günde iki ceset tespit edildi. Batan mülteci teknelerinden olduğu tahmin edilen cesetler, KKTC kıyılarında uzun yıllardır rastlanan bir olay. Çoğu Lübnan ve Suriye, bir kısmı da Türkiye sahillerinden yola çıkan mülteci teknelerinin Kıbrıs'taki hedefi AB üyesi Kıbrıs Rum yönetimi toprakları oluyor. KKTC'de en son geçen cuma günü tamamen çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Kapraz yarımadasının güney sahillerinde tespit edilmesi, Kıbrıs adasının kuzeyinde kalan Antalya'daki cesetlerle bağlantısını zayıflatıyor. Bir önceki ceset ise 14 Ocak'ta Antalya ve Mersin sahillerine bakan kuzey sahillerinde bulundu. Karpaz Yarımadası Yeşilköy bölgesinde tespit edilen cesedin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

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