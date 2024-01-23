Antalya ve Muğla’da kıyıya vuran 9 cansız beden! Cesetlerin sırrı ne? Kime ait? İşte tüm detaylar...

Sosyal medyada komplo teorileri üretilirken, Antalya Valiliği, bir açıklamada bulundu.
Antalya Valiliği, yaptığı açıklamada; "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" sözlerine yer verdi.
Valilik açıklamanın devamında ise, "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" şeklinde ifadeler kullandı.
BİR AÇIKLAMA DA ALİ YERLİKAYA'DAN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran 8 cesetten birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini, diğer 7 diğer cesetteki kıyafetlerin Suriye'de üretildiğinin tespit edildiğini, Muğla'da kıyıya vuran cesedin ise 6 Ocak 2024'te Kurtoğlu Burnu açıklarında kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.
Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir."
Yerlikaya, sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini, kolluk birimlerinin cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Bizim de aldığımız bilgi bu cesetlerin göçmenlere ait olduğu" dedi.
BAŞKA ÜLKE VE İLLERDE DE KIYIYA VURMUŞ CESETLER VAR
Antalya Valisi Hulusi Şahin, son duruma ilişkin Hürriyet'e bir açıklamada bulundu. Şahin, "Adli Tıp Kurumu'ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7'isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık" dedi.
KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Edinilen bilgilere göre; hem İçişleri hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilileri olayla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçların ardından Suriye, Lübnan ve Kıbrıs'la da bilgi paylaşımı yapılacak.
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YOKTU
Çenger Mahallesi Muhtarı Nevzat Gündüz de "İlk cesetler bizim sahile vurdu." dedi.
Denizkent Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Erdoğan ise "Sahile vuran cesetlerde vücut bütünlüğü yoktu. Sadece kemiklerden insan olduğu anlaşılıyordu. Ben de gördüm. Gerçekten korku filmi gibiydi." ifadelerini kullandı.