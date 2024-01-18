Mehmet Halis Bilden kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayı kim oldu?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti 'nin Diyarbakır belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Diyarbakır AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

12 Ekim 1968'de Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ve Diyarbakır İmam Hatip Lisesini bitirdikten (1988) sonra Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesinde tamamladı.1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesinde Mühendis, 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini ifa etti.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.