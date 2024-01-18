Fatma Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayı kim oldu?

2024 yerel seçimleri öncesi Gaziantep'te merak edilen AK Parti Belediye Başkan adayı hakkında araştırmalar arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim takviminin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. İşte 31 Mart 2024 Gaziantep AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ve YSK 2023 seçim takvimi...

AK PARTİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Fatih Şahin oldu.

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü'nde tamamladı.

İş hayatına başladığı SANKO Holding'de 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

MHP

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.