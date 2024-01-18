Evren Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları kim oldu?

AK Parti Aksaray belediye başkan adayı 2024 hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Aksaray belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Aksaray Belediyesi başkan adayı Evren Dinçer oldu.

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981 yılında Aksaray'da doğdu.



Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı olarak atandı.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Aksaray Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilmektedir.

Evlidir.

MHP

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.