Ömer Selim Alan kimdir, kaç yaşında? AK Parti Zonguldak Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Zonguldak belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdüren Dr. ALAN'ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim ALAN, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim ALAN, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Dr. Ömer Selim ALAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkın teveccühü ile Zonguldak Belediye Başkanı olmuştur.

24 Aralık 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.