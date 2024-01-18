Ekrem Olğaç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Siirt Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Siirt yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Siirt belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki AK Parti Siirt belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
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AK Parti Siirt belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki AK Parti Siirt belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AK PARTİ SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?
AK Parti Siirt Belediyesi başkan adayı Ekrem Olğaç oldu.
EKREM OLĞAÇ KİMDİR?
1982 tarihinde Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladıktan sonra 2008 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını Siirt'te yaptıktan sonra 2009 yılında 4 avukat ve 2 stajyer avukatla birlikte hukuk ofisi açarak mesleğine başladı. 2012-2018 yılları arasında Siirt Barosunda Saymanlık ve Baro Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2012-2015 yıllarında Ak Parti Siirt Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2018-2019 yılları arasında Ak Parti Siirt Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevini yürütmekte olan Olgaç, evli ve sevimli bir kız çocuğu babasıdır.
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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.