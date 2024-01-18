Hakan Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Antalya AK Parti Büyükşehir Belediyesi MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Antalya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?
AK PARTİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hakan Tütüncü oldu.
HAKAN TÜTÜNCÜ KİMDİR?
15 Haziran 1979 Doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.
2009 Yerel Seçimlerinde AK PARTİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı.
Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
MHP
42 ALANYA BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ADEM MURAT YÜCEL
43 DEMRE BÜYÜKŞEHİR İLÇE / İBRAHİM OĞUZ
44 GAZİPAŞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE / MUSTAFA AKSOY
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.