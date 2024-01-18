Hakan Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Antalya AK Parti Büyükşehir Belediyesi MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği tarihlerle birlikte 2024 yerel seçimleri için heyecan dorukta. Seçim günü yaklaşırken Antalya AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi sıkça araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Belediye başkan adayları belirlendi mi?