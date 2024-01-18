Hilmi Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sivas Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas yerel seçim belediye başkan adayları

AK Parti Sivas belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki AK Parti Sivas belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

1972 yılında Sivas'ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yapan Bilgin, Milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin daha sonra 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.