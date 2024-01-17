Çay demlenene kadar hazır! Çocuklar bile yapabilir! SADECE 2 MALZEMELİ lezzetli, pratik, kolay kek tarifi

Eriyen çikolata içerisine yavaşça yumurta beyazlarını ekleyin. Karıştırmak için çırpıcı değil, karıştırma kaşığı kullanarak alttan üste doğru nazikçe karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin.
Fırınınızı 170 derecede önceden ısıtın.
Fırın ya da kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Kek harcını bu kalıba dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında keki yaklaşık 35-40 dakika boyunca pişirin.
Kekinizi fırından çıkarın ve soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpin.
Dilimleyerek servis yapın ve bu enfes iki malzemeli kekin tadını çıkarın!
Bu basit tarifle, lezzet dolu bir keki kolaylıkla hazırlayabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!