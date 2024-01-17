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Çay demlenene kadar hazır! Çocuklar bile yapabilir! SADECE 2 MALZEMELİ lezzetli, pratik, kolay kek tarifi

Evde keyifli bir an için hızlı ve pratik bir tarif arıyorsanız, iki malzemeli kek tam size göre! Sadece yumurta ve bitter çikolata kullanarak hazırlanan bu nefis tatlı, hem yapımı kolay hem de muhteşem bir lezzet sunuyor. İşte, sizi tatlı bir mutfak serüvenine davet eden iki malzemeli kek tarifi...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 23:48 Güncelleme 17 Ocak 2024, 23:48
Çay demlenene kadar hazır! Çocuklar bile yapabilir! SADECE 2 MALZEMELİ lezzetli, pratik, kolay kek tarifi

Evde hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sadece iki malzeme ile yapılan nefis bir kek tarifiyle karşınızdayız. Yumurta ve bitter çikolata ile hazırlanan bu kek, hem lezzetli hem de kolaylıkla yapılabilir. İşte, iki malzemeli kek tarifi...

MALZEMELER:

3 adet yumurta
180 gram bitter çikolata
İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı pudra şekeri (servis sırasında kullanmak için)

YAPILIŞI:

Yumurtaları dikkatlice ayırın. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata tamamen eridikten sonra yumurta sarılarını ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Yumurta beyazlarını köpük köpük olana kadar çırpın. Mikseri ara ara en yüksek seviyeye alarak yumurta beyazlarını iyice köpürtün.

Eriyen çikolata içerisine yavaşça yumurta beyazlarını ekleyin. Karıştırmak için çırpıcı değil, karıştırma kaşığı kullanarak alttan üste doğru nazikçe karıştırın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin.
Fırınınızı 170 derecede önceden ısıtın.
Fırın ya da kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin. Kek harcını bu kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında keki yaklaşık 35-40 dakika boyunca pişirin.
Kekinizi fırından çıkarın ve soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpin.

Dilimleyerek servis yapın ve bu enfes iki malzemeli kekin tadını çıkarın!
Bu basit tarifle, lezzet dolu bir keki kolaylıkla hazırlayabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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