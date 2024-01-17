Çay demlenene kadar hazır! Çocuklar bile yapabilir! SADECE 2 MALZEMELİ lezzetli, pratik, kolay kek tarifi

Evde hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, sadece iki malzeme ile yapılan nefis bir kek tarifiyle karşınızdayız. Yumurta ve bitter çikolata ile hazırlanan bu kek, hem lezzetli hem de kolaylıkla yapılabilir. İşte, iki malzemeli kek tarifi...