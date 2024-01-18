2 dakikada e-devletten SMS, e-posta, sesli arama engelleme yöntemi: Telefonunuza sinir bozan mesajlar geliyorsa dikkat!

İYS UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?
İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.
İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.
Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz. Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.