SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2 dakikada e-devletten SMS, e-posta, sesli arama engelleme yöntemi: Telefonunuza sinir bozan mesajlar geliyorsa dikkat!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların günlük yaşamında sıkça rastladığı istenmeyen iletilerden kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek amacıyla İleti Yönetim Sistemi (İYS) adını verdiği yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bu önemli girişim, istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaların azaltılmasına yönelik atılmış büyük bir adımdır. İletişim tercihlerini güvenli bir şekilde belirlemek isteyen vatandaşlar için bu sistem, büyük kolaylık sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 09:16 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:16
2 dakikada e-devletten SMS, e-posta, sesli arama engelleme yöntemi: Telefonunuza sinir bozan mesajlar geliyorsa dikkat!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların istenmeyen iletilerle yaşadığı rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda İleti Yönetim Sistemi (İYS) adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Bu uygulama sayesinde istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaların önüne geçmek mümkün hale geldi. İşte İYS'nin detayları...

E-DEVLET İSTENMEYEN SMS İPTAL ETME EKRANI!

e-DEVLET İSTENMEYEN SMS, E-POSTA İPTAL ETME YÖNTEMİ

SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın. "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor. e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.

İYS UYGULAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz. Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

Mimar Sinandan Japonlara muhteşem zeka gösterisi! Ağızları açık kaldı! Meğer 1960 yılında...Mimar Sinandan Japonlara muhteşem zeka gösterisi! Ağızları açık kaldı! Meğer 1960 yılında...
Mimar Sinan'dan Japonlar'a muhteşem zeka gösterisi! Ağızları açık kaldı! Meğer 1960 yılında...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yarına ertelendi! Ertelenme nedeni ne?
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA