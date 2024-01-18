2 dakikada e-devletten SMS, e-posta, sesli arama engelleme yöntemi: Telefonunuza sinir bozan mesajlar geliyorsa dikkat!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların istenmeyen iletilerle yaşadığı rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda İleti Yönetim Sistemi (İYS) adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Bu uygulama sayesinde istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaların önüne geçmek mümkün hale geldi. İşte İYS'nin detayları...

e-DEVLET İSTENMEYEN SMS, E-POSTA İPTAL ETME YÖNTEMİ

SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın. "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor. e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.