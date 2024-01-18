HAVA DURUMU| Meteoroloji’den İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu uyarı! Dikkat hamleli fırtına geliyor

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.