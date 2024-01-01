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Aşçıların gizlediği yoğurt mayalama sırrı! Kaynananız hayran kalacak! Taş gibi ev yoğurdu yapımı

Evde yoğurt mayalamak, hem sağlıklı bir alternatif sunma hem de lezzetin zirvesine çıkma arzusuyla pek çok ev hanımının favori aktivitelerinden biri haline geldi. Ancak, kıvamını tutturmak birçok kişi için hala bir meydan okuma olabilir. İşte, bu sıra dışı yöntemle evde mükemmel yoğurtları yapma sırları!

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 23:36 Güncelleme 01 Ocak 2024, 23:36
Aşçıların gizlediği yoğurt mayalama sırrı! Kaynananız hayran kalacak! Taş gibi ev yoğurdu yapımı

Evde yoğurt yapmanın temelinde hijyen, sabır ve sevgi yatar. Ancak, ustaca uygulanan birkaç püf noktasıyla ev hanımları, market raflarındaki yoğurtları geride bırakmanın keyfini sürebilir. İşte evde en lezzetli yoğurt için dikkat edilmesi gerekenler...

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA

Mayalı sütü, sıcağa dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin ya da şık bir kavanoza koyun. Fırını 50 dereceye ayarlayın ve ısınması için 5 dakika bekleyin.

Ardından, ağzı açık kapları fırına yerleştirin ve 5-6 saat boyunca sütü mayalanmaya bırakın. Sonuç olarak ortaya çıkan yoğurt, kaya parçası gibi yoğun ve lezzetli olacak!

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Geleneksel tencere ve kaplardan sıkılanlar için çömlek kaplarla yoğurt mayalama yöntemi harika bir alternatiftir. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırarak çömlek tabağa aktarın.

Ardından, kapaklarını havlu bezle kapatın ve ılıman bir ortamda mayalanmaya bırakın. Bu yöntem, yoğurdunuzun harika bir kıvama ve lezzete sahip olmasını sağlar.

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA

Yoğurt mayasını tereyağıyla birleştirerek farklı bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Kaynatılıp ılıtılan sütten birkaç yemek kaşığı alıp tereyağıyla karıştırın.

Ardından, bu karışımı sütün bulunduğu kaba ekleyin. Kapakla kapatıp 5-6 saat boyunca mayalanmaya bırakın. İlk etapta sıradışı gibi görünen bu yöntem, yoğurdunuza eşsiz bir dokunuş katar.

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