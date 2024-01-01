Aşçıların gizlediği yoğurt mayalama sırrı! Kaynananız hayran kalacak! Taş gibi ev yoğurdu yapımı

Evde yoğurt yapmanın temelinde hijyen, sabır ve sevgi yatar. Ancak, ustaca uygulanan birkaç püf noktasıyla ev hanımları, market raflarındaki yoğurtları geride bırakmanın keyfini sürebilir. İşte evde en lezzetli yoğurt için dikkat edilmesi gerekenler...

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA Mayalı sütü, sıcağa dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin ya da şık bir kavanoza koyun. Fırını 50 dereceye ayarlayın ve ısınması için 5 dakika bekleyin.