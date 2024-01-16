1. Soru: Bir çiftçi, bir tilki, bir tavuk ve bir torba mısırı nehri geçirmek istiyor. Teknesi sadece kendisi dahil bir yolcu veya bir eşya taşıyabilir. Çiftçi tilkiyi tavuğun veya tavuğu mısırın yanında bırakırsa, tilki tavuğu, tavuk da mısırı yer. Çiftçi hepsini güvenle nasıl nehirden geçirebilir? 2. Soru: Bir köprü var ve bu köprüyü geçmek tam 10 dakika sürüyor. Ancak köprü çok eski ve kırılgan, bu yüzden aynı anda en fazla iki kişi taşıyabiliyor. Bir grup arkadaş geceleyin köprüyü geçmeye karar verir, ama onların sadece bir feneri var ve köprüyü geçerken fenerin yanlarında olması gerekiyor. Fener olmadan köprüyü geçmek mümkün değil. Grup dört kişiden oluşuyor: Alex, Bella, Chris ve Dana. Alex köprüyü 1 dakikada, Bella 2 dakikada, Chris 5 dakikada ve Dana 10 dakikada geçebilir. Feneri her zaman birisi taşımalı. Grup, köprüyü en hızlı nasıl geçebilir ve en kısa sürede tüm grup için gereken toplam süre ne olur?

3. Soru: 9 eşit büyüklükteki top var ve bunlardan biri diğerlerinden daha ağır. Terazi kullanarak en az kaç tartımda ağır topu bulabilirsiniz? 4. Soru: Bir çiftin 3 yılda bir çocuğu oluyor. Çiftin doğan her çocuğun bir erkek olma ihtimali %50'dir. Bu çiftin tam olarak 3 kız çocuğu olması için kaç çocuk sahibi olmaları gerekiyor?

CEVAPLAR 1. Cevap: Önce tavuğu karşıya geçirir, sonra geri döner. Tilkiyi alır, karşıya geçirir ve tavuğu tekneye alıp mısırın yanına bırakır. Sonra tavuğu geri alır ve tilkinin yanına götürür. 2. Cevap: İlk olarak, Alex ve Bella köprüyü geçer (2 dakika sürer), sonra Alex fenerle geri döner (toplam 3 dakika). Chris ve Dana köprüyü geçer (10 dakika sürer, toplam 13 dakika), sonra Bella fenerle geri döner (toplam 15 dakika). Son olarak, Alex ve Bella tekrar köprüyü geçer (2 dakika sürer, toplam 17 dakika). Böylece tüm grup köprüyü 17 dakikada geçmiş olur.

3. Cevap: İlk olarak, topları üçerli gruplara ayırın ve iki grubu tartın. Eğer denge eşitse, ağır top kalan gruptadır. Eğer denge eşit değilse, ağır top tartılan gruptadır. Sonra, ağır olduğu bilinen gruptaki topları teker teker tartarak ağır olanı bulun. 4. Cevap: Bu bir olasılık sorusudur. Her çocuk için cinsiyetin bağımsız bir şekilde %50 şansla erkek veya kız olacağını varsayarsak, tam olarak 3 kız çocuğu elde etmek için, ortalama olarak 8 çocuk sahibi olmaları gerekiyor. Bu, iki cinsiyet için eşit olasılıkla, her yeni doğanın erkek veya kız olabileceği binom dağılımına dayanır. 3 kız ve geri kalanı erkek olan durumların toplam sayısı, tüm olası durumların sayısına bölündüğünde, bu ortalama sayıyı verir.

IQ PUANLARI 1. Soru (Nehir Geçişi Sorusu): Bu soru temel problem çözme ve mantık yeteneklerini test eder. Görece basit olduğu için "1 Doğru" seviyesine yerleştiririm. Bu seviye için ortalama bir IQ seviyesi olan 100 puan verebilirim. 2. Soru (Köprü Geçişi Sorusu): Bu soru, planlama ve stratejik düşünme becerilerini ölçer. Biraz daha karmaşık olduğu için "2 Doğru" seviyesine yerleştiririm ve 110 IQ puanı verebilirim. 3. Soru (Ağırlık Bulmacası): Bu soru, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini daha fazla test eder. Daha zor olduğu için "3 Doğru" seviyesine koyarım ve 120 IQ puanı atarım. 4. Soru (Olasılık Sorusu): Bu soru, olasılık kavramını anlama ve matematiksel düşünme yeteneklerini ölçer. En zor soru olarak "4 Doğru" seviyesine yerleştiririm ve bu seviye için 130 IQ puanı uygun olur. Kişilik testi: Bu testi çözenler dahi sayılıyor! Ters E nerede? Kişilik testi: Ortada ilk hangi rengi gördün?