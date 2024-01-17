Mucize gibi bir şey! "Kandaki zehirleri dışarı atıyor" Canan Karatay ilk defa açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşamın yollarını arayan vatandaşlara önerilerde bulunmaya devam ediyor. Karatay, son olarak adeta doğanın gizemli hazinesi olarak nitelendirdiği ısırgan otunun faydalarını açıkladı. İşte, kanı temizleyen ve birçok sağlık sorununa iyi gelen bu mucizevi bitkinin detayları.

ISIRGAN OTU Bilimsel adıyla "Urtica dioica" olarak bilinen ısırgan otu, tüyleri dikenli ve sert yapraklara sahip bir bitkidir. Doğada çoğunlukla yol kenarları, ormanlık alanlar ve bahçelerde bulunur. Isırgan otunun yaprakları ve kökleri, sağlık için birçok önemli fayda içerir. ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI Vitamin ve Mineral Deposu : A, C, K ve B grubu vitaminlerle zengin olan ısırgan otu, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir.

: A, C, K ve B grubu vitaminlerle zengin olan ısırgan otu, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. İltihap Karşıtı Etki : Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada etkilidir.

: Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada etkilidir. Bağışıklık Sistemi Güçlendirici : C vitamini ve antioksidanlar içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

: C vitamini ve antioksidanlar içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan Basıncını Düşürme : Potasyum içeriği ile kan basıncını düşürebilir.

: Potasyum içeriği ile kan basıncını düşürebilir. Saç ve Cilt Sağlığına Katkı: Saç ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.