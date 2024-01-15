Renk testi: Ortada ilk hangi rengi gördün? O rengi gören dahilik emareleri taşıyor

Bu eğlenceli zeka testi kullanıcıları siyah-beyaz tonlarından oluşan bir dairenin merkezine odaklanmaya davet ediyor. Testin amacı dairenin merkezindeki rengi belirlemek ve bu renge göre kişinin zeka türünü tespit etmek. Sosyal medyada hızla yayılan bu test renk tercihlerine göre kişilerin zeka türlerini belirliyor.
Kırmızı Renk - Mantık Dehası
Teste göre eğer ilk gördüğünüz renk kırmızıysa, siz bir mantık dehasısınız. Bu, beyin dalgalarınızın frekansının 150 ile 180 Hz arasında olduğunu ve ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip olduğunuzu gösteriyor.
Mantık dehaları sorunları çözmekte üstün yeteneklere sahip olup, doğal liderler olarak kabul ediliyor.