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Ayvalık'ta yollar göle döndü! İş yerlerini evleri su bastı

Meteorolojinin “Turuncu alarm” verdiği 7 kentten biri olan Balıkesir’de kuvvetli yağış Ayvalık ilçesinde etkili oldu. Yaşanan su baskınları havadan dron ile görüntülendi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 14:01 Güncelleme 16 Ocak 2024, 14:01
Ayvalık’ta yollar göle döndü! İş yerlerini evleri su bastı

Edinilen bilgilere göre, metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, birçok apartmanın bodrum katını su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu kenarındaki Nikita Deresi taştı, yol araç trafiğine geçit vermedi.


Kuvvetli yağış nedeniyle ekili tarım alanları sular altında kaldı. İlçenin en büyük mahallelerinden 150 Evler sınırları içinde bulunan Eski Garaj'da iş yerlerini de su bastı.

Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmalar yürüttüğü ilçede Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sahadaydı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergin, verdiği talimatlarla ekipleri sahadan yönlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yaşanan su baskınları dron kamerası ile havadan görüntülendi. Bölgede su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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