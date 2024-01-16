Ayvalık’ta yollar göle döndü! İş yerlerini evleri su bastı

Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmalar yürüttüğü ilçede Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sahadaydı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ergin, verdiği talimatlarla ekipleri sahadan yönlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yaşanan su baskınları dron kamerası ile havadan görüntülendi. Bölgede su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.