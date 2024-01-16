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BUDO'dan seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi?

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını engelledi. Bursa ile İstanbul arasındaki BUDO seferlerinden 7'si kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:47 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:47
BUDO’dan seferlerine fırtına engeli! Hangi seferler iptal edildi?

Yağış ve fırtına deniz ulaşımını engelledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 7 seferi iptal edildi.

İŞTE BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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