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Son dakika: Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladılar!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen başıboş köpekler yine dehşet saçtı. Şanlıurfa'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve çok derin yaralar oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken baba duruma tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:51 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:57
Son dakika: Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladılar!

Olay, 13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

İddiaya göre, komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'e sokak köpeği saldırdı.

Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.



"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE KIZIM PERİŞAN HALDEYDİ"
Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı" dedi.

Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.



"KIZIMIN VÜCUDUNDA DERİN YARALAR VE DOKU KAYIPLARI VAR"
Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, "Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette" dedi.

Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.

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