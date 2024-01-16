HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 25 il için alarm verildi! Şemsiye ve yağmurlukları hazırlayın! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı