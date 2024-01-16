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Şişli'de Mühendis Fatih Aksin'in şüpheli ölümü! Arkadaşları gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin, evinde ölü bulundu. Evin içinde kan izleri belirleyen polis, ihbarda bulunan ve "Eve darbedilmiş halde geldi, bir süre sonrada hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 09:31 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:34
Şişli’de Mühendis Fatih Aksin’in şüpheli ölümü! Arkadaşları gözaltına alındı

Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.

ARKADAŞLARI POLİSİ ARADI
Eve gelen iki arkadaşı, Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Aksin'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVDE KAN İZLERİ
Evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Fatih Aksin

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Aksin'in dışarda darbedilmiş olarak eve geldiğini, arkadaşlarının başında darp ve kan izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

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