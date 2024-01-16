Şişli’de Mühendis Fatih Aksin’in şüpheli ölümü! Arkadaşları gözaltına alındı

Şişli'de evinde ölü bulunan mühendisin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Teşvikiye Mahallesi Prof.Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), darbedildiğini belirterek, telefonla iki arkadaşını arayıp yardım istedi.