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Acı haber! Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı

3 gün önce taşındıkları evde kombinin bacası yerinden çıktı. 2 kız kardeş, sızan gazdan zehirlenip can verdi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ocak tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Acı haber! Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı

Manisa Yunusemre'de önceki gün sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) hareketsiz olduğunu gördü. İhbar üzerine eve giden ekipler, 2 kızın öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemede doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı belirlendi. Anne ve 2 kızının, kiraladıkları eve 3 gün önce yerleştiği öğrenildi.


'KOCA'MANİYİLİK
Kayseri'de Fatma Küçükhurman (46), 19 yaşındayken Akdeniz ateşi hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği yaşadı. 16.5 yıl önce babasından nakledilen böbrekle hayata sarıldı. Ancak böbrek iflas edince şok yaşadı. 5 yıl diyalize girdi ve bu dönemde Mustafa Küçükhurman'la tanışıp evlendi.Fedakar koca, eşine böbreğini vererek hayata tekrar tutunmasını sağladı.



BİR TALİHLİYE 462 BİN LİRA
10 BİLEN bir kişi, 462 bin lira kazandı. 9 bilenler 11 bin 689'ar, 8 bilenler 681'er, 7 bilenler 126'şar, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 16'şar lira alacak.


Ş'OK' ÖLÜM
Hatay'da 7 yıl önce Medine Kara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Evinde ipe asılı halde ölü bulunan Medine Kara'nın bir yıllık eşi A.K tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Tutuksuz yargılanan katil zanlısı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Medine Kara'nın Adana'da yaşayan annesi 77 yaşındaki Elife Ok ise evladının acısına dayanamadı. Beyin kanaması geçiren kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.



'SUÇ'UK
Bursa'da akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen iki kişi oto yıkama bölümüne girdi. Aracın içindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y.'yi gözaltına aldı. 150 bin TL'lik ceza kesildi.




OKUL 'SEAR'VİSİ
Antartika'ya giden ilk Türk denizciler olan Osman ve Sibel Atasoy çifti Fethiye'ye demirledi. 6 yaşındaki oğulları Tiksano Can'ı da teknenin tam karşısındaki Yunus Nadi İlkokulu'na verdi. Can hergün Uzaklar ll teknesinden çıkıp bota binip okula gidiyor. Atasoy çifti "Denizdeki yaşamı çok seviyoruz" diyor. (ERDOĞAN CANKUŞ)



AŞKI GÖRÜN
Düzce'de görme engelli Erol Ülker ile yüzde 78 görme engelli Cevriye Ülker, 2016'da evlendi. Ardından KPSS'yi kazanıp santral memuru olarak farklı kurumlara atandı. Ülker çifti her sabah birlikte işe gittiklerini söyledi. "Birbirimize destek olarak bu günlerimize geldik. Yıprandık ama aşımız her zorluğu aştık" dedi.


'VEYSEL AMIR'-2
Polis, Türkiye genelinde 73 kişiyi sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran çeteye geçit vermedi. Çetenin, "Veysel amir" yalanını atıp vurgun yaptığı öğrenildi. Bahar ve Nihal Candan'ı kullanıp kurbanlarının güvenini kazandığı belirlendi. Bu şekilde milyonlarca vurgun yapan çeteye bir operasyon daha yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı.


PENTAGON PROJESİ!
ABD merkezli haber kanalı Fox News, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in bir "Pentagon projesi" olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 4 yıl önce proje kapsamında dünyaca ünlü bir isim haline getirilen Amerikalı şarkıcının, birçok kez Pentagon'u övdüğü de ortaya çıktı.



HAPİSTE ÖLSÜN
ABD'de fuhuş ağı oluşturan Jeffrey Epstein hakkındaki davayla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Mağdurlardan Sarah Ransome, "Bazen günde 3 kez tecavüze uğruyordum. O adadaki tek kız ben değildim. Epstein'in ortağı Maxwell hapishanede ölmeli" dedi.



BAL GİBİ OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yine mükemmel bir operasyon... MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari terör örgütü PKK/ KCK sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti. Bal, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.

GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Arıtma Tesisi'nde neden ters baktın tartışmasında temizlik personeli Serdal Karaçeper'i sırtından bıçaklayarak öldüren Erdal Y. tutuklandı. Katilin, birkaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medyadan tehdit ettiği anlaşıldı: Ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim.

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