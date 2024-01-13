Acı haber! Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı



Ş'OK' ÖLÜM

Hatay'da 7 yıl önce Medine Kara'nın cansız bedenine ulaşıldı. Evinde ipe asılı halde ölü bulunan Medine Kara'nın bir yıllık eşi A.K tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Tutuksuz yargılanan katil zanlısı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Medine Kara'nın Adana'da yaşayan annesi 77 yaşındaki Elife Ok ise evladının acısına dayanamadı. Beyin kanaması geçiren kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.





'SUÇ'UK

Bursa'da akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen iki kişi oto yıkama bölümüne girdi. Aracın içindeki sucukları yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı. Sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y.'yi gözaltına aldı. 150 bin TL'lik ceza kesildi.







OKUL 'SEAR'VİSİ

Antartika'ya giden ilk Türk denizciler olan Osman ve Sibel Atasoy çifti Fethiye'ye demirledi. 6 yaşındaki oğulları Tiksano Can'ı da teknenin tam karşısındaki Yunus Nadi İlkokulu'na verdi. Can hergün Uzaklar ll teknesinden çıkıp bota binip okula gidiyor. Atasoy çifti "Denizdeki yaşamı çok seviyoruz" diyor. (ERDOĞAN CANKUŞ)





AŞKI GÖRÜN

Düzce'de görme engelli Erol Ülker ile yüzde 78 görme engelli Cevriye Ülker, 2016'da evlendi. Ardından KPSS'yi kazanıp santral memuru olarak farklı kurumlara atandı. Ülker çifti her sabah birlikte işe gittiklerini söyledi. "Birbirimize destek olarak bu günlerimize geldik. Yıprandık ama aşımız her zorluğu aştık" dedi.