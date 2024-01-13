Acı haber! Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı

PENTAGON PROJESİ!
ABD merkezli haber kanalı Fox News, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in bir "Pentagon projesi" olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 4 yıl önce proje kapsamında dünyaca ünlü bir isim haline getirilen Amerikalı şarkıcının, birçok kez Pentagon'u övdüğü de ortaya çıktı.
HAPİSTE ÖLSÜN
ABD'de fuhuş ağı oluşturan Jeffrey Epstein hakkındaki davayla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Mağdurlardan Sarah Ransome, "Bazen günde 3 kez tecavüze uğruyordum. O adadaki tek kız ben değildim. Epstein'in ortağı Maxwell hapishanede ölmeli" dedi.
BAL GİBİ OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yine mükemmel bir operasyon... MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari terör örgütü PKK/ KCK sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti. Bal, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.
GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Arıtma Tesisi'nde neden ters baktın tartışmasında temizlik personeli Serdal Karaçeper'i sırtından bıçaklayarak öldüren Erdal Y. tutuklandı. Katilin, birkaç ay önce öldürdüğü adamı sosyal medyadan tehdit ettiği anlaşıldı: Ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim.