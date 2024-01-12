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Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti: 17 yaşındaki Melek Nur'un organları 6 kişiye umut oldu

Meleknur Özgener, yılbaşı gecesi bir cani tarafından başından vurulup katledildi. Ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Baba Bülent Özgener “Bir evladım gitti, 6 evladım oldu” dedi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Yılbaşı gecesi hayatını kaybetmişti: 17 yaşındaki Melek Nur’un organları 6 kişiye umut oldu

İstanbul'da daha önce adı cinayete karışan Ercan Ş., yılbaşı akşamı 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluştu. Genç kız "Hadi biraz gezelim" diyerek arkadaşı Meleknur Özgener'i de yanında getirdi. C.E.Ş., yanındaki silahı kızlara doğrulttu. "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" şeklinde bir soru sordu.

Ardından Özgener'i başından vurup kayıplara karıştı. Günlerce süren yaşam mücadelesi veren genç kız geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Dedektifleri şüpheli E.Ş.'nin izine Alibeyköy'de ulaştı ve olayda kullandığı 9 mm silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden 48 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Biricik kızlarını kaybeden Özgener ailesi, duygu dolu bir karar verdi. Evlatlarının organlarını bağışladı. Baba Bülent Özgener, duygularını şu sözlerle anlattı: Bir evladımı kaybettim. 6 evladım oldu. Meleğim gitti, 6 kişiye can oldu. Allah kızıma bunu yaşatana gün yüzü göstermesin. Hiç kimse bu acıyı yaşamasın.

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