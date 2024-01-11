Regaip Kandili , Recep ayının ilk Perşembe gecesi idrak edilir ve üç ayların habercisi olarak kabul edilir. Bu gece, Müslümanlar için Allah'ın rahmet ve mağfiretine yönelik dualarla dolu, manevi bir uyanış ve arınma zamanıdır. Yapılan ibadetler ve edilen dualarla, hem geçmişin muhasebesi yapılır hem de geleceğe dair umut ve niyetler tazelenir.

👉"Bu mübarek gecede, gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleşmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

👉"Regaip Kandili, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu mübarek bir gece. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle."

👉"Bu özel gecede, Allah'ın sonsuz rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Kandiliniz hayırlı olsun."

👉" Regaip Kandili 'nin, hayatınızı huzur ve mutlulukla doldurmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

👉"Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin..."

👉"Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi, duaların da hayat bulacağı bu gecede, dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun."

👉"Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede, dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!"