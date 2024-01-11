Bursa’da koca dehşeti! Tartıştığı eşinin boğazını kesti | Genç kadın hayatını kaybetti

Olay, 16:30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti.