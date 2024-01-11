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Bursa’da koca dehşeti! Tartıştığı eşinin boğazını kesti | Genç kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan adam, tartıştığı eşinin boğazını kesti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 18:12 Güncelleme 11 Ocak 2024, 18:12
Bursa’da koca dehşeti! Tartıştığı eşinin boğazını kesti | Genç kadın hayatını kaybetti

Olay, 16:30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti.



GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZÜN DÖNMÜŞ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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