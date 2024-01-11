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REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri: Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram...

Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde, Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerine gönderdikleri mesajlarla da bir araya gelmeyi planlıyor. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının habercisi olarak kabul edilirken, bu özel gün bol sevap ve faziletli amellere vesile olmasıyla biliniyor. İşte ilahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:40 Güncelleme 11 Ocak 2024, 14:40
REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri: Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram... 1

Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde, Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerine gönderdikleri mesajlarla da bir araya gelmeyi planlıyor. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının habercisi olarak kabul edilirken, bu özel gün bol sevap ve faziletli amellere vesile olmasıyla biliniyor. İşte ilahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri

REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri: Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram... 2

EN GÜZEL VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri: Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram... 3

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

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