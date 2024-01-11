REGAİP KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2024 | İlahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri: Hayırlı Kandiller sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram...

1 Regaip Kandili, 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde, Müslümanlar ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerine gönderdikleri mesajlarla da bir araya gelmeyi planlıyor. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Recep ayının habercisi olarak kabul edilirken, bu özel gün bol sevap ve faziletli amellere vesile olmasıyla biliniyor. İşte ilahili, resimli, yazılı, kısa uzun kandil mesajları ve sözleri

2 EN GÜZEL VE ANLAMLI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun. Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...