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Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı: "Tüm İslam aleminin Regaip Gecesi mübarek olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı. Emine Erdoğan paylaşımında, "Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 18:12 Güncelleme 11 Ocak 2024, 18:12
Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı: Tüm İslam aleminin Regaip Gecesi mübarek olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.

"BU MÜBAREK GECENİN, BARIŞIN, KURTULUŞUN VE HUZURUN MÜJDECİSİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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