Son dakika: Samsun’da başıboş köpek dehşeti! Başıboş köpek sürüsü yaşlı adama saldırdı!

KAMERALARA YANSIDI

Onlarca köpeğin saldırısı ise olay yerinde bulunan başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası kullanıcılar, başıboş köpek sorununun ciddiyetini bir kez daha ifade etti.