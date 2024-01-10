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Son dakika: Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Başıboş köpek sürüsü yaşlı adama saldırdı!

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen başıboş köpekler hemen hemen her gün vatandaşa saldırıyor. Geçtiğimiz ay Ankara Keçiören'de okula gitmek isteyen 10 yaşındaki Tunahan, hafızalardaki yerini korurken bu kez Samsun'da onlarca köpek yaşlı bir adama saldırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası kullanıcılar, başıboş köpek sorununun ciddiyetini bir kez daha ifade etti.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 15:04 Güncelleme 10 Ocak 2024, 15:19
Son dakika: Samsun’da başıboş köpek dehşeti! Başıboş köpek sürüsü yaşlı adama saldırdı!

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri.

Onlarca köpek yaşlı adama saldırdı!

Yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan başıboş köpek problemi, gün geçtikçe artarak devam etti.

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Sokak köpeklerinin saldırılarında onlarca kişi trajik şekilde hayatını kaybederken binlerce kişi de bu sorun sebebiyle yaralandı.

Sokaklarda güvensizlik hakim gezerken veliler, öğrencilerini okula gönül rahatıyla gönderemez oldu.

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HER GÜN ONLARCA BAŞIBOŞ KÖPEK HABERİ
Hemen her gün yurdun bir noktasında başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Bu kez adres Samsun...

YAŞLI ADAMA SALDIRDILAR
Sahil kesiminde yaşlı bir adam, başıboş köpek saldırısına uğradı.

ONLARCA KÖPEK SALDIRDI
Denizi seyrederken onlarca köpeğin saldırısıyla karşı karşıya kalan yaşlı adam, bir anda kaçmaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI
Onlarca köpeğin saldırısı ise olay yerinde bulunan başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası kullanıcılar, başıboş köpek sorununun ciddiyetini bir kez daha ifade etti.

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