Bulaşıkları cam gibi parlatan yöntem! Bulaşık makineniz iyi yıkamıyorsa bunu mutlaka deneyin

Makine İçini Temizleyin: Karışımı nemli bir bezle kullanarak makinenizin içini temizleyin.

Sirke ve Karbonat Karışımı: Bir kabın içine sirke ve karbonatı ekleyin, üzerine bir miktar su ilave edin. Bu karışımı kullanarak makinenizi temizleyeceksiniz.

Filtreyi Yıkayın: Makine filtresini çıkarın ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Ardından kuru bir bezle kurulayın.

Çatal, Kaşıklık ve Pervane: Çıkartılabilir parçaları sirkeli ve karbonatlı bezle silin. Ardından tekrar yerine yerleştirin.

Sirke İle Çalıştırma: Bir kaba beyaz sirke dökün, makinenizi bir tur sıcak ayarda çalıştırın.

Karbonat Serpiştirme: Makinenizin tabanına büyük bir paket karbonat serpiştirin ve tekrar sıcak ayarda kısa bir süre çalıştırın.

Not: Bu yöntemleri uygularken mutlaka bir uzman görüşü alın.