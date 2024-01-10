Bulaşıkları cam gibi parlatan yöntem! Bulaşık makineniz iyi yıkamıyorsa bunu mutlaka deneyin

Uzun süreli kullanımda bulaşık makinenizin performansında düşüş mü hissediyorsunuz? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal temizlik yöntemleri ile bulaşık makinenizi pırıl pırıl yapmanın sırları!
Uzun süreli kullanımda bulaşık makinenizin performansında düşüş mü hissediyorsunuz? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal temizlik yöntemleri ile bulaşık makinenizi pırıl pırıl yapmanın sırları!
Karbonat ve Sirke ile Temizlik: Sağlıklı ve Etkili!
Karbonat, temizlik konusunda sıkça tercih edilen bir üründür. Lavaboları ve tezgahları temizlemek için kullandığımız karbonat, bulaşık makinesi temizliğinde de başarılı sonuçlar verir.
İşte, adım adım karbonat ve sirke kullanarak bulaşık makinesini temizlemenin püf noktaları
Fişi Çekin: İlk olarak, bulaşık makinesinin fişini çekin.
İç Rafları Çıkarın: Makinenin iç raflarını öne doğru çekin ve çıkarın.
Sirke ve Karbonat Karışımı: Bir kabın içine sirke ve karbonatı ekleyin, üzerine bir miktar su ilave edin. Bu karışımı kullanarak makinenizi temizleyeceksiniz.
Makine İçini Temizleyin: Karışımı nemli bir bezle kullanarak makinenizin içini temizleyin.
Filtreyi Yıkayın: Makine filtresini çıkarın ve bulaşık deterjanı ile yıkayın. Ardından kuru bir bezle kurulayın.
Çatal, Kaşıklık ve Pervane: Çıkartılabilir parçaları sirkeli ve karbonatlı bezle silin. Ardından tekrar yerine yerleştirin.
Sirke İle Çalıştırma: Bir kaba beyaz sirke dökün, makinenizi bir tur sıcak ayarda çalıştırın.
Karbonat Serpiştirme: Makinenizin tabanına büyük bir paket karbonat serpiştirin ve tekrar sıcak ayarda kısa bir süre çalıştırın.
Not: Bu yöntemleri uygularken mutlaka bir uzman görüşü alın.