Muş’ta köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş yaşadığı korkuyu anlattı: Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum

Yolda yürürken köpeklerin kendisine saldırmaya başladığını anlatan Kızıltaş, "İlk önce bir köpek geldi, ardından da diğerleri geldi. Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi." diye konuştu.

Mahalledeki evinde yalnız yaşayan Kızıltaş, Almanya 'da yaşayan oğluyla konuşmak için evinde internet olan komşunun evine gitmek için dışarı çıktığını söyledi.

Medine Kızıltaş'ın oğlu Erkan Kızıltaş ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Annemin sağlık durumu iyi. Allah doktorlardan razı olsun. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Köpekler annemin sağ ve sol bacağı ile 2 elini ısırdı. Olay anında orada değildim. Bir daha bu olayların yaşanmaması için köpeklerin toplanması iyi olur." ifadelerini kullandı.

"TOPLADIĞIMIZ HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINI VE KUDUZ AŞILARINI YAPIYORUZ"

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, Yukarıalagöz Mahallesi'nde sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan Kızıltaş'ın elinden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Teyzemiz hastaneye götürüldü. Tedavisi devam ediyor. Kuduz teşhisi yok ve rutin taraması devam ediyor." dedi.

Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Topladığımız hayvanların kısırlaştırılmasını ve kuduz aşılarını yapıyoruz. Hastalıklı olanları da çevre illerdeki rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz. Dışarıdan getirilerek ilçemize bırakılan köpekler var. Her ne kadar takibini yapsak da maalesef bazen bu tarz üzücü olaylar olabiliyor. Bu tarz olayların tekrarının yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"ÖĞRENCİLER VE AİLELER TEDİRGİN"

Mahalle muhtarı Vehbi Kızıltaş da köpeklerin saldırması nedeniyle üzücü bir olayın yaşandığını ifade etti.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan Kızıltaş, "Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Mahallede kayıtlı olanların yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilerek bırakılan kayıtsız köpekler var. Kayıtsız köpeklerin kayıt altına alınmasını istiyoruz. Öğrenciler bu yoldan okula gidip geliyor. Öğrenciler ve aileler bu konuda tedirgin. Köpek saldırılarından dolayı okula giden çocuklar güvende değil. Belediyenin önlem almasını talep ediyoruz. Çevre illerden getirilen köpekler kısırlaştırılmadığı için saldırganlaşabiliyor. Dolayısıyla insanlara zarar veriyor." şeklinde konuştu.