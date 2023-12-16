PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş yaşadığı korkuyu anlattı: Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum

Muş'ta köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Medine Kızıltaş, "Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 15:50 Güncelleme 16 Aralık 2023, 16:38
Muş’ta köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş yaşadığı korkuyu anlattı: Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum

Başıboş köpekler insan hayatını tehdt etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da ilk okul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın köpek saldırısından ağır yaralanmasının ardından bir saldırı da Muş'ta gerçekleşti.

79 yaşındaki Medine Kızıltaş Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

İlçenin Yukarıalagöz Mahallesi'nde 12 Aralık'ta komşusuna giderken yolda köpeklerin saldırısına uğrayarak ellerinden ve bacaklarından yaralanan Kızıltaş'ın tedavisi Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam ediyor.

KIZILTAŞ YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Köpeklerin saldırısına uğradığı anları anlatan Kızıltaş, başkalarının da saldırılara uğramaması için mahalledeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Mahalledeki evinde yalnız yaşayan Kızıltaş, Almanya'da yaşayan oğluyla konuşmak için evinde internet olan komşunun evine gitmek için dışarı çıktığını söyledi.

Yolda yürürken köpeklerin kendisine saldırmaya başladığını anlatan Kızıltaş, "İlk önce bir köpek geldi, ardından da diğerleri geldi. Köpeklerin arasında kaldım. O anda etrafta kimse yoktu, sonra aşağıdan gelen iki çocuğun taş atmasıyla köpekler dağıldı. Sonra gelen köylüler oğluma haber verdi. Köpeklerin toplatılmasını çok istiyorum. Bir köpek dahi kalmasın. Köpeklerden biri beni çok ısırdı. Durumum iyi." diye konuştu.

Medine Kızıltaş'ın oğlu Erkan Kızıltaş ise yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Keşke olmasaydı. Annemin sağlık durumu iyi. Allah doktorlardan razı olsun. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Köpekler annemin sağ ve sol bacağı ile 2 elini ısırdı. Olay anında orada değildim. Bir daha bu olayların yaşanmaması için köpeklerin toplanması iyi olur." ifadelerini kullandı.

"TOPLADIĞIMIZ HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINI VE KUDUZ AŞILARINI YAPIYORUZ"
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, Yukarıalagöz Mahallesi'nde sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayan Kızıltaş'ın elinden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Teyzemiz hastaneye götürüldü. Tedavisi devam ediyor. Kuduz teşhisi yok ve rutin taraması devam ediyor." dedi.

Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Topladığımız hayvanların kısırlaştırılmasını ve kuduz aşılarını yapıyoruz. Hastalıklı olanları da çevre illerdeki rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz. Dışarıdan getirilerek ilçemize bırakılan köpekler var. Her ne kadar takibini yapsak da maalesef bazen bu tarz üzücü olaylar olabiliyor. Bu tarz olayların tekrarının yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"ÖĞRENCİLER VE AİLELER TEDİRGİN"
Mahalle muhtarı Vehbi Kızıltaş da köpeklerin saldırması nedeniyle üzücü bir olayın yaşandığını ifade etti.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan Kızıltaş, "Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Mahallede kayıtlı olanların yanı sıra çevre il ve ilçelerden getirilerek bırakılan kayıtsız köpekler var. Kayıtsız köpeklerin kayıt altına alınmasını istiyoruz. Öğrenciler bu yoldan okula gidip geliyor. Öğrenciler ve aileler bu konuda tedirgin. Köpek saldırılarından dolayı okula giden çocuklar güvende değil. Belediyenin önlem almasını talep ediyoruz. Çevre illerden getirilen köpekler kısırlaştırılmadığı için saldırganlaşabiliyor. Dolayısıyla insanlara zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Köpek saldırısında yaralanan Kızıltaş'a yardım eden köylülerden Rozerin Boz da olay günü sabah saatlerinde köpeklerin öğrencilere de saldırdığını söyledi.

Boz, "Çocuklar okulun bahçesinde mahsur kalmıştı. Öğle saatlerinde de Medine Kızıltaş evinden geliyordu. Bu sırada köpekler saldırdı. Çok kötü şekilde saldırdılar. Saldırıyı gördük ancak yetişinceye kadar kadını ısırmışlardı." dedi.

Vatandaşlardan Engin Işık ise son zamanlarda ilçede sahipsiz hayvanların sayısında artışın yaşandığını belirterek, belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, 12 Aralık'ta sahipsiz köpekler ile komşusuna ait bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanmıştı.

AYDIN'DA HAYVANSEVERLER SOKAĞA İNDİ! BAŞIBOŞ İNSAN SORUNU VAR
Öte yandan başıboş köpek sorunu hayatı tehdit ederken Aydın'da bir grup başıboş köpekleri savundu.

Nazilli Hayvanseverler Derneği öncülüğünde Nazilli Kadınları Grubu yöneticileri, STK'lar ve bazı siyasi partililerden oluşan bir grup hayvansever Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanarak eylem yaptı.

Hayvanseverler 'Katliam değil çözüm istiyoruz', 'Birlikte Yaşamak mümkün', 'Vahşete dur de', 'Satın alma sahiplen' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Sokaktaki hayvanlar için yıllardır mücadelemiz sürüyor. Onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için bu durumu vazife olarak görüp, kısırlaştırma yapıyoruz, sahiplendirilmelerini sağlıyoruz. Sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılmadığında içgüdüsel olarak agresyon sergiliyor. Motosikletlilere, insanlara havlıyorlar. Çocuklar korkup, kaçıyor. Bunun olmasını kim ister? Köpekleri sokağa atan bilinçsiz, duyarsız insanlara ve bu hayvanların sokakta çoğalmasına göz yuman belediyelere dikkat çekmek istiyorum. Başıboş köpek sorunu yoktur; başıboş köpeklerin sorunları vardır. Hatta başıboş, cahil ve cahilliğinden cüret alan insan sorunu vardır. O zavallı hayvanların sokakta olmasının sebebi görevini yapmayan görevlilerdir" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde
Yine kiralık vekil işleri! CHP’li Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti
SON DAKİKA