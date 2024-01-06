Kar, yağmur, çamur demeden çamaşırlarınızı şak diye kurutun! Japonlar bu 6 tekniği uyguluyor! Nemden eser bile kalmayacak

6. Belirli Kıyafetler İçin Askıları Kullanmak: Kırışmaya yatkın giysiler için askı kullanarak, şekillerini korumak ve ütü ihtiyacını azaltmak.
Pencere Kenarlarından Uzak Tutmak: Kış aylarında çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlamak için çamaşırları soğuk alanlardan uzakta asmak ve iç mekanlarda nem seviyelerini artırmak.
Kot Pantolonunun Hızlı Kuruması İçin İpuçları:
Makine kurutma yerine doğal ortamı tercih etmek.
Pantolonu ters çevirerek gölgeli bir alanda asmak.
Hava sirkülasyonu olan bir yerde veya düz bir yüzeye sererek kurumasını sağlamak.
Pantolonu düzgün bir şekilde gerip asmak, kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir.
Eğer mümkünse, dışarıda asarak rüzgarın etkisiyle hızlı kurumasını sağlamak.
Pantolonu asmadan önce fazla suyunu sıkarak veya nazikçe kurulayarak süreci hızlandırmak.