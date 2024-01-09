Fatih Camii’inde bıçaklı dehşet: İmam ve talebesi yaralandı! Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da Fatih Camii'nde dün yatsı namazı sırasında bağırıp huzuru bozan Ömer S., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren S., imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.