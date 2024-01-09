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Fatih Camii'inde bıçaklı dehşet: İmam ve talebesi yaralandı! Saldırgan gözaltına alındı

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Fatih Camii’inde bıçaklı dehşet: İmam ve talebesi yaralandı! Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da Fatih Camii'nde dün yatsı namazı sırasında bağırıp huzuru bozan Ömer S., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren S., imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

Saldırgan yakalanarak polise teslim edildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Usta ile Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Saldırgan gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

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S.'nin yaralama suçundan adli sicil kaydı olduğu belirlendi. Saldırganın önceki gün de Bursa'da bir kavgaya karıştığı öğrenildi.

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