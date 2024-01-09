Fatih Camii’inde bıçaklı dehşet: İmam ve talebesi yaralandı! Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da Fatih Camii'nde dün yatsı namazı sırasında bağırıp huzuru bozan Ömer S., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren S., imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
Saldırgan yakalanarak polise teslim edildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Usta ile Erdem'in tedavilerinin sürdüğünü belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Saldırgan gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.