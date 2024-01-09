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Hayırsever Neslihan Dural'ın çocukluğundaki karavan hayali dünya dolusu iyiliğe kapı açtı

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan iki çocuk annesi Neslihan Dural, hayalinin peşinden giderek kurduğu, yalnızca birkaç kişiden oluşan Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile bugüne kadar binlerce mazluma yardım etti.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Hayırsever Neslihan Dural’ın çocukluğundaki karavan hayali dünya dolusu iyiliğe kapı açtı

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan iki çocuk annesi Neslihan Dural, hayalinin peşinden giderek kurduğu, yalnızca birkaç kişiden oluşan Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile bugüne kadar binlerce mazluma yardım etti.

Gönüllülerden gelen bağışları Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Bosna Hersek, Filipinler, Azerbaycan ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dural, çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Akçakoca'da köyde yaşıyorduk. İlk çikolatamı köyden geçen karavanlardaki turistler vermişti. 'Ben de bir karavan alıp herkese yardım edeceğim' diye kendime sözverdim. Hâlâ karavan yok ama yardım etmekten geri durmadım..."
Erdoğan YAPIK

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