Hayırsever Neslihan Dural’ın çocukluğundaki karavan hayali dünya dolusu iyiliğe kapı açtı

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışan iki çocuk annesi Neslihan Dural, hayalinin peşinden giderek kurduğu, yalnızca birkaç kişiden oluşan Kapı Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile bugüne kadar binlerce mazluma yardım etti.

Gönüllülerden gelen bağışları Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Bosna Hersek, Filipinler, Azerbaycan ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine teslim etti.